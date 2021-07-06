هنيئًا لكم ثمار عملكم.. تفاصيل رسالة رئيس "الشيوخ" خلال نهاية دور الانعقاد الأول

كتب- نشأت علي:

‫ أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، انتهاء دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، قائلًا: نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدؤوب، عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة، عانى وما زال يعانيها العالم أجمع في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف عبد الرازق: فكانت اليمين الدستورية التي أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

وأكد رئيس المجلس أن النواب بذلوا دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًّا في مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص؛ من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرةً عن معطيات الواقع.

وتابع رئيس "الشيوخ": لقد أكدتم عمليًّا أن مجلس الشيوخ له دور مهم في الحياة النيابية المصرية، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة، وبذلك تكتمل في مصر أركان المنظومة التشريعية.

واستطرد عبد الرازق: لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر في ما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور ، فهنيئًا لكم ثمار عملكم.

وتوجه رئيس "الشيوخ" بالتحية والتقدير إلى مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، قائلًا: نثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتَي البرلمان؛ من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي، في ظل إطار دستوري حصين.. كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: فقد بذل بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة.

واختتم عبد الرازق: إن ما أنجزه المجلس من عمل في ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قِبل الأمانة العامة للمجلس؛ وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس.

كما تقدم رئيس "الشيوخ" بخالص الشكر والتقدير إلى أجهزة الإعلام على دورها المحوري في نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق.

وقال عبد الرازق: ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر باسمي وباسمكم إلى ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسَي النواب والشيوخ؛ لإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، ونسأل المولى عز وجل دائمًا وأبدًا التوفيق والسداد.