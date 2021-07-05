محافظ الشرقية يستقبل وفد "رياضة النواب"

كتب- نشأت علي:

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي زار عددًا من مراكز الشباب بالشرقية، في إطار زيارته الميدانية لمحافظتي الشرقية والدقهلية والتي تستغرق 3 أيام.

وشهد اللقاء ترحيب محافظ الشرقية، بأعضاء الوفد البرلماني، حيث أشاد بدور اللجنة وحرصها على تفقد أوضاع مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى أن الزيارة الأولى من نوعها في استغراق وقت طويل.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للمحافظ، وكذلك الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، لما بذله من جهد خلال موافقته للوفد في زيارته لمراكز الشباب بالمحافظة.

وتفقد الوفد عددًا من مراكز الشباب والأندية في مراكز أبو حماد والإبراهيمية وههيا، لتفقد أوضاعها.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى 3 مليارات جنيه، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة لجهوده في ذلك المجال.

وأضاف: "النواب والحكومة يكملون بعض بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية"، مشددًا على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها.