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39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

09:20 م الإثنين 05 يوليه 2021
39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الأرصاد

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا، وتزداد الرطوبة ليلًا، ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في القاهرة، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم: "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة: 39

الإسكندرية: 32

طنطا:36

مطروح: 30

سيوة: 37

بورسعيد: 31

الزقازيق: 37

السويس: 36

كاترين: 34

شرم الشيخ: 37

الفيوم:36

المنيا:37

سوهاج:38

الأقصر:41

أسوان: 42

الأرصاد الطقس طقس الثلاثاء درجات الحرارة

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