اقتراح برلماني بالسماح للزوجة المُعاقة بالجمع بين معاشين

(مصراوي):

تقدمت النائبة هند حازم أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باقتراح برغبة في مجلس النواب حول السماح للزوجة المُعاقة في الجمع بين معاشين.

وأوضحت حازم أنها تقدمت باقتراح مُوجّه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة السماح للزوجة المُعاقة في الجمع بين معاشين في المعاشات المسموح لها به طبقًا للقانون 10 لسنة 2018.

وأعلنت وزارة التضامن أنها تدرس التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

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