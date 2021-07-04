Masrawy logo white

رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم يصل لحضور نهائي بطولة الشباب

12:28 م الأحد 04 يوليه 2021
رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم يصل لحضور نهائي بطولة الشباب

الأمير عبد العزيز بن تركي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، قادما على رأس وفد من الرياض، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يتابع خلالها نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، والتي تقام على استاد القاهرة بعد غد الثلاثاء بين منتخبي السعودية والجزائر.

وكانت فعاليات الدورة الخامسة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، والتي ينظمها الإتحاد العربي لكرة القدم قد بدأت في مصر من 20 يونيو الماضي وحتى 6 يوليو الحالي ، بمشاركة 16 منتخبا تم وضعهم في 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات من بين المنتخبات 12 منتخبا عربيا، و4 منتخبات إسلامية مدعوة للمشاركة في البطولة، وهي منتخبات النيجر والسنغال وأوزبكستان وطاجيكستان.​

الأمير عبد العزيز بن تركي مطار القاهرة الدولي الإتحاد العربي لكرة القدم الرياض بطولة كأس العرب للمنتخبات

الخبر التالى:

ضياء رشوان: مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مواجهة "كورونا" على مستوى قارة أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا