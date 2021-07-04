رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم يصل لحضور نهائي بطولة الشباب

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، قادما على رأس وفد من الرياض، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يتابع خلالها نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، والتي تقام على استاد القاهرة بعد غد الثلاثاء بين منتخبي السعودية والجزائر.

وكانت فعاليات الدورة الخامسة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، والتي ينظمها الإتحاد العربي لكرة القدم قد بدأت في مصر من 20 يونيو الماضي وحتى 6 يوليو الحالي ، بمشاركة 16 منتخبا تم وضعهم في 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات من بين المنتخبات 12 منتخبا عربيا، و4 منتخبات إسلامية مدعوة للمشاركة في البطولة، وهي منتخبات النيجر والسنغال وأوزبكستان وطاجيكستان.​