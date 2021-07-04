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كيف استعدت حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال إجازة العيد؟

08:00 ص الأحد 04 يوليه 2021
كيف استعدت حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال إجازة العيد؟

حديقة الحيوان

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة، إنه حتى الآن لم يتحدد هل ستغلق الحديقة أم لا خلال إجازة عيد الأضحى، موضحًا أن الحديقة تستعد للعمل بكامل طاقتها حال عدم صدور قرار بالإغلاق.

وقال رجائي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه تقرر إيقاف الراحات بداية من غدٍ الأحد، لكافة العاملين والأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أن عيد الأضحى فرصة ذهبية للحديقة تعوض فيها خسائر الفترة الماضية.

وأصاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، أنه تم إضافة مقاعد خشبية جديدة والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بالإضافة إلى انتشار عناصر شركات الأمن، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وتابع رجائي: "تقرر تشغيل الـ18 منفذًا الخاصة بقطع تذاكر الدخول؛ للحد من التكدس أمام الشباك، مع العمل على رش الحديقة كل ساعتين، مع تشديد الرقابة على الزوار بارتداء الكمامات، وترك مسافات آمنة خصوصًا في الأماكن المغلقة".

وأشار إلى إجراء حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجاري مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة.

حديقة الحيوان وزارة الزراعة إجازة عيد الأضحى الإدارة المركزية لحدائق الحيوان

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