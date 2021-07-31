محافظ الجيزة: ضخ 2 مليار جنيه لتطوير المحاور المروية وملف النظافة

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة لا تدخر جهداً في تطوير آليات العمل وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة والتعاقد مع شركات للجمع السكني، بهدف الوصول إلى مستوى النظافة المأمول من المواطنين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأبدى محافظ الجيزة، عن عدم رضاءه عن مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية دون تحقيق طفرة ملموسة، مؤكدا على إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الاحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم ضخ حوالي 2 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المروية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة بالإضافة إلي دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع عدد ٣٠ شركة للجمع السكني لتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وكلف المحافظ، خلال الاجتماع معاونيةه نائب المحافظ للمراكز والمدن ولشئون خدمة المجتمع والسكرتير العام ورئيس مدينة الجيزة بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانياً على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل.

وأكد المحافظ، على ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين، بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة.

ووجه راشد، بضرورة تدعيم الشوارع الجانبية بالعمالة الكافية وصناديق القمامة للنهوض بمستوى النظافة بها وعدم إلقاء مخلفات القمامة بنهر الطريق.

كما شدد على تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية ولضمان عدم تأثر العمل مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة في أداء عملها علي الوجه الامثل.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء ورؤساء الأحياء المختصة ورئيس هيئة النظافة والتجميل.