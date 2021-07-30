Masrawy logo white

بالتواريخ وأرقام العمارات.. الإٍسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالقاهرة الجد

11:36 ص الجمعة 30 يوليه 2021
بالتواريخ وأرقام العمارات.. الإٍسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالقاهرة الجد

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، 1/8/2021، وحتى يوم الاثنين 26/9/2021، في تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفًا أن الحضور يكون شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم:

قطع الأراضي بالحي الرابع بجميع المراحل، بالمنطقة H من 1: 25، يوم الأحد 1/8/2021.

والقطع من 26: 50، يوم الثلاثاء 3/8/2021.

والقطع من 51: 75، يوم الخميس 5/8/2021.

والقطع من 76: 100، يوم الأحد 8/8/2021.

والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 10/8/2021.

والقطع من 126: 158، والقطعة 173، يوم الأربعاء 11/8/2021.

مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1: 25، يوم الثلاثاء 17/8/2021.

والقطع من 26: 30، يوم الخميس 19/8/2021.

والقطع من 43: 75، يوم الأحد 22/8/2021.

والقطع من 76: 100، يوم الثلاثاء 24/8/2021.

والقطع من 101: 124، يوم الخميس 26/8/2021.

وقال: سيتم تسليم:

قطع الأراضي بالحي الرابع بالمرحلة الخامسة والتكميلية بالمنطقة K ، أرقام (7- 27- 29- 30- 31- 35- 38- 39- 40- 41- 44- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 64- 66- 67- 91)، يوم الثلاثاء 31/8/2021.

والقطع أرقام (93- 94- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 105- 106- 107- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 121- 122- 123- 124- 125- 127- 129- 130- 131- 135)، يوم الخميس 2/9/2021.

والقطع أرقام (136- 137- 138- 139- 141- 142- 143- 145- 146- 147- 149- 159- 163- 165- 167- 170- 171- 172- 174- 175- 176- 177- 179- 180- 181- 182- 184- 188- 190- 193)، يوم الأحد 5/9/2021.

والقطع أرقام (194- 195- 196- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 212- 213- 214- 216- 217- 220- 222)، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

وأضاف: سيتم تسليم:

قطع الأراضي بالمنطقة I ، (2- 5- 6- 7- 9- 11- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54)، يوم الخميس 9/9/2021.

والقطع أرقام (55- 56- 57- 58- 62- 63- 68- 69- 70- 75- 86- 88- 89- 90- 92- 93- 95- 96- 97- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 109)، يوم الأحد 12/9/2021.

والقطع بالمنطقة J ، أرقام (3- 6- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 27- 28- 30- 31- 32- 33- 34- 37- 38)، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

والقطع أرقام (39- 44- 47- 48- 49- 50- 51- 56- 57- 58- 59- 67- 70- 71- 72- 70- 71- 72- 73- 74- 76- 77- 79- 80- 81- 82- 83)، يوم الخميس 16/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم:

القطع بالمنطقة B ، أرقام (22- 29- 30- 31- 32- 58- 59- 64- 66- 76- 78- 79- 105- 106- 107- 108- 114- 116- 142- 143- 144- 145- 154)، يوم الأحد 19/9/2021.

والقطع أرقام (155- 166- 170- 171- 173- 174- 175- 176- 187- 188- 189- 214- 215- 218- 219- 220- 221- 222- 226- 227- 229- 240- 241- 242- 243- 244- 247- 248- 249).

والقطعة 275 بالمنطقة A، يوم الثلاثاء 21/9/2021.

وتخصيص يوم الاثنين 26/9/2021 لمن تخلف عن الاستلام.

أراضي بيت الوطن تسليم قطع أراضي عاصم الجزار وزير الإسكان

الخبر التالى:

مخاطر استباحة المال العام.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبيد بالدقهلية - بث مباشر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات في مصر خلال يومين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا