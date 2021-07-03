Masrawy logo white

درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 4 يوليو (جميع المدن)

03:08 م السبت 03 يوليه 2021
درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 4 يوليو (جميع المدن)

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقين تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية المتحكمة في طقس الغد عبارة عن شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة على القاهرة 37، بينما تكون الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجاءت درجات الحرارة لكل المناطق على النحو التالي:

211531953_4482257288475598_2762389487797728053_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الصيف

الخبر التالى:

أكاديمية البحث العلمي تدعو الجمهور لزيارة جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا