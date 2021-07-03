درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 4 يوليو (جميع المدن)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقين تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية المتحكمة في طقس الغد عبارة عن شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة على القاهرة 37، بينما تكون الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجاءت درجات الحرارة لكل المناطق على النحو التالي:

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