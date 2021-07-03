حدث ليلاً| وزيرة الصحة: متحور دلتا سيغزو العالم.. والأرصاد تحذر من طقس السبت

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 666 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212725 حتى اليوم.

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وزيرة الصحة: متحور دلتا سيغزو العالم ونسعى لتأخير وصوله لمصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، إن متحور فيروس كورونا "دلتا" لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض، ولكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار.

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وزيرة الصحة: نستهدف تصنيع مليار جرعة لقاح كورونا سنويًا للتصدير

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الانتهاء من تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك- فاكسيرا" المصري خلال الـ48 ساعة الماضية بطاقة تصنيعية تصل إلى 300 ألف جرعة من خلال مصنع فاكسيرا، موضحة انه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح.

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القبض على مالك مخبز بالجيزة استولى على أموال الدعم

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم.

التحرييات أشارت إلى أن المتهم استولى على 144 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز.

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وزيرة الصحة: الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح ساينوفاك المصري خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الانتهاء من تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري خلال الـ48 ساعة الماضية بطاقة تصنيعية تصل إلى 300 ألف جرعة من خلال مصنع فاكسيرا، موضحة انه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح.

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"مصر تستطيع": "بيبرس" مصاب بمرض غريب لا يتحدث إلا الإنجليزية (فيديو)

عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا عن حالة نادرة للطفل "بيبرس" الذي لا يستطيع التحدث إلا باللغة الإنجليزية.

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9 سيارات إسعاف لنقل 11 مصابًا في حادث انقلاب سيارة بالسويس

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "السويس- القاهرة" وجرى نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقت بلاغًا من قائدي السيارات المتجهين إلى العاصمة على طريق "السويس- القاهرة" بانقلاب سيارة ميكروباص بعد كمين الكيلو 109.

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القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال ساعات النهار اليوم السبت، طقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة والوجة البحري ٤٠ درجه ويستمر تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على معظم الانحاء حتى مدن الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة.

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مقتل إمام مسجد وإصابة زوجته إثر تعدي نجلهما عليهما بسكين في الدقهلية

تخلص شاب بقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من والده الذي يعمل إمام وخطيب وأصاب والدته مستلا سكين عقب إصابته بحالة هياج نتيجة معاناته من مرض نفسي يعالج منه منذ فترة.

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إنقاذ ٦٧ شخصًا من الغرق بشواطئ رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، في دمياط، اليوم الجمعة توافد المئات من الأهالي للاستمتاع بالنسيم،، تزامنًا مع تكثيف الجهود الأمنية وانتشار الكمائن على الطرق.

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إصابة 3 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية- صور

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة الدخيلة شمعدان، بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل.

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شاي على فولت عالي.. غلاية مياه تعمل بكهرباء عمود إنارة بشوارع المنيا

سيطرت حالة من الغضب على أهالي محافظة المنيا؛ بعد تداول صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة توضح توصيل غلاية مياه بكهرباء من عمود إنارة بأحد شوارع مدينة المنيا.

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مصرع شاب غرقًا في نيل بني سويف

لقي شاب مصرعه غرقًا، في نهر النيل بمنطقة الشرق ببني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع "عبدالله.ح.ر"، مقيم قرية طرشوب التابعة لمركز ببا، غرقًا في نهر النيل

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بينها الإمارات وإثيوبيا.. السعودية تحظر السفر إلى ٣ دول بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون الحصول على إذن، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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السودان: إحالة خلية إرهابية تضم مجموعة من النظام السابق للمحاكمة

أحالت النيابة العامة السودانية، خلية إرهابية، تضم مجموعة من منسوبي "الأمن الشعبي" وإدارة المعلومات في حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، إلى المحكمة المختصة، التي حددت يوم الأحد المقبل لبدء جلسات المحاكمة.

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السيناتور الأمريكي تيد كروز يدرس بقوة خوض انتخابات 2024 الرئاسية

أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أنه "يدرس بقوة" إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في عام 2024.

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بايدن يعتزم إدخال تعديلات على قانون الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إصراره على إصلاح قانون الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن اليوم الجمعة في حفل لمنح الجنسية لبعض المتقدمين بطلبات للحصول عليها: "فيما يتعلق بالمنافسة على التقدم في القرن الحادي والعشرين ، فنحن نحتاج إلى نظام هجرة يعكس قيمنا وقوانيننا، وعلينا إذن أن نصلح نظام الهجرة لدينا".

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