حدث في 8 ساعات| تحذير جديد من الأرصاد.. وقطع المياه عن 13 منطقة بالجيزة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث شهد رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس جنوب السودان اختتام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنًا مع زيادة البنزين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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