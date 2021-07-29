إحباط تهريب 3 كجم مشغولات ذهبية مع راكبة قادمة من الإمارات في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، أخفتها راكبة عربية داخل حقائبها فور وصلها من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والدخول بالمشغولات الذهبية لبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية، القادمة من دبي في صالة الخدمة المميزة، استوقفت أسماء عزمي مأمورة الجمرك إحدى الراكبات، عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث أنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالآشعة، وجد ما يشتبه المشغولات الذهبية في الحقيبتين، وطالب أحمد فؤاد مدير الحركة المشرف على صالتي الوصول والخدمة المميزة تفتيش الحقائب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 3.25 كجم من المشغولات الذهبية، بعد منح الراكبة ما طلبته وأقرت أنه لاستعمالها الشخصي.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي، ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.