اليوم.. دار الأوبرا تستضيف حفلا للفنان علي الحجار

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا غنائيا يحييه الفنان علي الحجار، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل باقة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب، والتي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية، منها (ما تمنعوش الصادقين، والمال والبنون، وبوابة الحلواني، والزين والزينة، وعارفة، وبنت وولد، وفي قلب الليل، واعذريني، والأحلام، ودور يا زمن، وزي الهوا، وداري جمالك، وعلى قد ماحبينا).

يذكر أن النجم علي الحجار تغنى بالعديد من الأغاني التي تناقلتها الأجيال، بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة.