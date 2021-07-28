محافظ الغربية يستقبل وفد "محلية النواب" لتفقد عدد من المشروعات

كتب- نشأت علي:

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، وفدَ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، الذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات.

ويتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية أيضًا المنطقة اللوجستية بمنطقة سبربايط وموقع إنشاء مدينة طنطا الجديدة، ومحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم ومحطة كهرباء كفر الشيخ سليم وإنشاء مجمع سكني بمنطقة العجيزي، ومحطة مياه الملاحة، كما يتفقد أعمال التطوير لمحور شارع الإسكندرية من الطريق الزراعي إلى منطقة السيد البدوي، وكذا أعمال تطوير ميدان السيد البدوي وأعمال التطوير لميدان محطة السكة الحديد، وكذلك موقع إنشاء فندق طنطا الجديد بشارع الجلاء.

وتتفقد اللجنة أيضًا أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد والمجزر الآلي بقرية شبشير الحصة، والمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وزيارة مدرسة الشهيد فضل الله بالمحلة الكبرى، ووضع يافطة باسم الشهيد.

وتتفقد اللجنة مصرف ميت الليث هاشم، وكذلك أعمال مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، وأعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية ببهبيت الحجارة بسمنود.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم كلا من النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ومحمد وفيق، وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر، والأعضاء محمد رضا البنا، وخالد محمد شلبي، وزكي عباس، وعمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول.