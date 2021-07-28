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الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة في الأيام المقبلة

05:00 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة في الأيام المقبلة

طقس شديد الحرارة


كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الفترة من الخميس إلى الإثنين المقبل، مسجلةً ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أوضحت الهيئة أن طقس شديد الحرارة رطب نهارًا يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون الشبورة المائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4 :2) درجات.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ويكون متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة خلال هذه الفترة كالتالي:

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طقس شديد الحرارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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