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محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل بشركات القطاع الخاص والمصانع

11:39 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل بشركات القطاع الخاص والمصانع

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة بشركات القطاع الخاص والمصانع.

وناشدت المحافظة، الراغبين في العمل، التوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، وللاستفسار يرجى الاتصال على 35720825 ـ 35711198، علما بأن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

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فرص عمل المصانع القطاع الخاص الجيزة

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