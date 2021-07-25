10 محاور.. وزير الزراعة يستعرض أمام البرلمان خطط السياسة الزراعية

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة.

وأضاف القصير أن السياسة الزراعية تعتمد على المحاور التالية:

1- دعم التوسع الرأسي للمحاصيل.

2- دعم إجراءات التوسع الأفقي.

3- تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.

4- تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.

5- حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

6- دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

7- التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

8- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

9- هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.

10- دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

‏وأضاف الوزير أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة، بل كان هناك انخفاضًا في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد دور القطاع الحيوي في مصر.