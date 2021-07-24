"كورونا" في 24 ساعة| 7 حالات وفاة بمصر.. وتسجيل 19 إصابة في أولمبياد طوكيو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

لبنان: 744 إصابة و حالة وفاة جديدة بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تصرح باستخدام لقاح "موديرنا" للمراهقين

تركيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مايو الماضي

ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا مع انتشار سلالة دلتا المتحورة

تأجيل الانتخابات المحلية بجنوب أفريقيا للعام المقبل جراء كورونا

السويد تنهي استخدام لقاح أسترازينيكا تدريجيا

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا و483 وفاة

باكستان تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

ريال مدريد يعلن إصابة كريم بنزيما بفيروس كورونا