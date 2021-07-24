Masrawy logo white

من شرم الشيخ للعلمين الجديدة.. جولات السيسي بالدراجة لا تنتهي

04:00 ص السبت 24 يوليه 2021
من شرم الشيخ للعلمين الجديدة.. جولات السيسي بالدراجة لا تنتهي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

على دراجة بسيطة، مرة وسط عدد من المجندين، وأخرى وسط المواطنين، يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولاته الميدانية بعدد من المناطق المختلفة.

آخر الجولات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت اليوم الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث التقى خلالها إحدى الأسر المصرية.

ودار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم، وهذه الجولة سبقها أمس جولة آخرى بالعلمين الجديدة أيضًا، حيث التقى بأحد المجندين المرافقين له.

ودار حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجند الذي يدعى أيمن من محافظة المنوفية، وقال الرئيس: خليك دوغري يا أيمن المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟.

ويمكن مشاهدة باقي الحوار والفيديو من هنا
جولات الرئيس بالدراجة ليست جديدة، لكنها بدأت منذ 2014، ومع انطلاق حملة الرئيس للترشح لرئاسة الجمهورية، عندما فوجئ به سكان منطقة التجمع الخامس مستقلًا دراجته، وفي أثناء جولته استوقفه عدد من المواطنين، ووقف لتبادل الحديث معهم.

وفي إجازة عيد الفطر عام 2016، تجول الرئيس أيضًا بمنطقة المعمورة بالإسكندرية مرتديًا الملابس الرياضية، وفي العام ذاته شارك الرئيس في يوم رياضي تضمن ماراثون للدراجات، انطلق من ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس أيضًا في ماراثون للدراجات بالتجمع الخامس، اصطحب فيه طلاب أكاديمية الشرطة عقب الانتهاء من الطابور العسكري بالأكاديمية.

ومع بداية فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية عام 2018، تجول الرئيس السيسي بالدراجة في مدينة شرم الشيخ فجراً.

العلمين الجديدة شرم الشيخ السيسي جولات ميدانية

الخبر التالى:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا