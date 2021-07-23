الجيزة: إزالة ١٣ حالة بناء مخالف في 4 مناطق



كتب يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد المحافظ، على عدم التهاون حيال أي مخالفة تقام خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه تم ضبط وإزالة ١٣ حالة بناء مخالف في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعات الميدانية التي أجرتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الحالات التي تم ضبطها وإزالتها قيام مركز أبو النمرس بإزالة ٣ حالات تعدي في المهد على أراضي زراعية وشملت ازاله سور مقام بدون ترخيص على مساحة ٨٠ متر تقريبا بعزبه نامي -قريه ترسا - الوحدة المحلية بمنيل شيحة، بالإضافة إلى إزالة سورة بداخله غرفة على مساحة ٤٠٠ م مقام على أرض زراعية بدون ترخيص بعرب العش بشبرامنت وإزالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص علي مساحة ١٢٠ متر تقريبا بطريق ابو صالح شارع الشلايش القديم أبو النمرس.

كما تم إزالة ٨ حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية بقرى مركز ومدينة أطفيح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منشأة القناطر تم رصد حالة تعدى على أراضي زراعية بمساحه ١٢٠ م بمنطقة حوض بدوى بوردان وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي العمرانية، تنفيذ إزالة بالمهد لمخالفة بناء بعقار بمنطقة بالعمرانية الشرقية .