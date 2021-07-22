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ندوة حول العلاقات الثقافية بين مصر وقبرص بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

11:42 م الخميس 22 يوليه 2021
ندوة حول العلاقات الثقافية بين مصر وقبرص بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

الدكتورة إيناس عبد الدايم

مصراوي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "مصر قبرص.. علاقات ثقافية" فى السادسة مساء الأربعاء 28 يوليو، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة علاقات ثقافية.

وتستضيف الندوة السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة والسفيرة مي خليل سفير مصر السابق في قبرص ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية ونخبة من المثقفين المهتمين بالشأن المصري القبرصي .

وأكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الندوة تأتي في ضوء التوجه المشترك لمصر وقبرص وحرصهما على دعم وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بينهما.

وأشارت إلى أن مبادرة علاقات ثقافية تلقي الضوء على الجوانب الإبداعية فى دول العالم التى تربطها بمصر صلات صداقة، مؤكدة أنها أحد النماذج المميزة للشراكة بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم بالتنسيق بين وزارتى الثقافة والخارجية.

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إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قبرص مصر هومر مافروماتيس

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