نجاح كبير للأوقاف.. برلماني يشيد بزيادة حصيلة صكوك الأضاحي لأكثر من 100 مليون جنيه

نجاح كبير للأوقاف.. برلماني يشيد بزيادة حصيلة صكوك الأضاحي لأكثر من 100 مليون جنيه
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن زيادة حصيلة صكوك الأضاحي لأكثر من 100 مليون جنيه بمثابة نجاح كبير لوزارة الأوقاف، موجهًا تحية قلبية إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على استمرار نجاح هذا المشروع المهم الذي يطبق فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين.
وثمَّن المير، في بيان له اليوم الخميس، رؤية وزير الأوقاف في التشديد على عدم تصوير أي أحد خلال الحصول على نصيبهم من الأضاحي، تجنبًا لإيذاء مشاعرهم، مؤكداً ضرورة التفكير سواء من وزير الأوقاف أو أي مؤسسة بالدولة أو حتى من مؤسسات المجتمع المدني في مشروعات أخرى مماثلة؛ ولتكن على سبيل المثال لا الحصر توفير ملابس العيد أو كحك العيد للمواطنين من أهالينا من الفقراء والبسطاء؛ ترسيخًا لتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي الذي تنتهجه القيادة السياسية.
وناشد النائب جميع المواطنين خصوصًا من رجال الأعمال والاستثمار والأثرياء من هذا الشعب العظيم قراءة هذه التصريحات بكل إمعان وأن يبادروا بالتبرع بجزء من أموالهم لصالح هذا المشروع القومي العملاق وغير المسبوق على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يطبق مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره.
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