نجاح كبير للأوقاف.. برلماني يشيد بزيادة حصيلة صكوك الأضاحي لأكثر من 100 مليون جنيه

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن زيادة حصيلة صكوك الأضاحي لأكثر من 100 مليون جنيه بمثابة نجاح كبير لوزارة الأوقاف، موجهًا تحية قلبية إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على استمرار نجاح هذا المشروع المهم الذي يطبق فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين.

وثمَّن المير، في بيان له اليوم الخميس، رؤية وزير الأوقاف في التشديد على عدم تصوير أي أحد خلال الحصول على نصيبهم من الأضاحي، تجنبًا لإيذاء مشاعرهم، مؤكداً ضرورة التفكير سواء من وزير الأوقاف أو أي مؤسسة بالدولة أو حتى من مؤسسات المجتمع المدني في مشروعات أخرى مماثلة؛ ولتكن على سبيل المثال لا الحصر توفير ملابس العيد أو كحك العيد للمواطنين من أهالينا من الفقراء والبسطاء؛ ترسيخًا لتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي الذي تنتهجه القيادة السياسية.

وناشد النائب جميع المواطنين خصوصًا من رجال الأعمال والاستثمار والأثرياء من هذا الشعب العظيم قراءة هذه التصريحات بكل إمعان وأن يبادروا بالتبرع بجزء من أموالهم لصالح هذا المشروع القومي العملاق وغير المسبوق على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يطبق مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره.​