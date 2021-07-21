وزير الأوقاف: 107 ملايين جنيه مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن

(أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف من المديريات فقط هذا العام بلغت حتى تاريخه نحو 107 ملايين جنيه، بزيادة 27 مليون جنيه عن العام الماضي.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنه "في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات ذبح الأضاحي في مجزر أبو سمبل بأسوان، يتم نقل ما تم ذبحه بواسطة المبردات إلى مجزر البساتين تمهيدًا لعملية التشفية والتغليف والتوزيع التي من المنتظر أن تبدأ في غضون الساعات القادمة".​