​الثانوية العامة 2021| وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" حقيقة رفض التظلمات

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف التظلم بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وحقيقة رفض تقديمها بعد اعتماد نظام التصحيح الإلكتروني.

وقال شوقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه رغم اعتماد نظام التصحيح الإلكتروني، فإن التظلمات متاحة أمام طلاب الثانوية العامة.

وأكد الوزير أن التصحيح الإلكتروني سيقلل من أخطاء التصحيح، مضيفًا أن التظلمات حق كفله القانون لطلاب الثانوية، ومن حق أي طالب التقدم بتظلم.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التصحيح إلكترونيًا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.