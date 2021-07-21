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"الإسكان": 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المدن الجديدة

01:00 م الأربعاء 21 يوليه 2021
"الإسكان": 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي (العبور، والوراق الجديدة).

واكد الوزير، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون وحفاظًا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مخالفات البناء المجتمعات العمرانية

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