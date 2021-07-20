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السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الأضحى

09:14 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الأضحى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومعربًا عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعبًا الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الرئاسي الليبي عيد الأضحى محمد المنفي

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