محافظ الجيزة يؤكد جاهزية 23 مجزرا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد جاهزية 23 مجزرا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى؛ تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة عيد الأضحى، مجزر الوراق؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى بالتزامن مع فتح المجازر مجانا.

وشدد المحافظ على كافة العاملين بالمجزر بضرورة تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين والتسهيل عليهم، مع التأكيد على ضرورة رفع المخلفات أولا بأول؛ حفاظا على النظافة العامة والتطهير الدوري للعنابر الخاصة بالمجزر، والكشف على الذبائح الخاصة بالمواطنين للاطمئنان على سلامة اللحوم.

وتشمل الـ 23 مجزرا (مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجازر العياط والمتانيا بالعياط، ومجازر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجازر القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر رينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72، ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

رافق المحافظ، خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وتامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، وهاني السيسي رئيس حي الوراق.​