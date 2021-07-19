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أساقفة الكنيسة القبطية يهنئون المحافظين بعيد الأضحى المبارك (صور)

11:35 م الإثنين 19 يوليه 2021
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كتب- مينا غالي:

قدم عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظات، التهنئة للمحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وزار نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر ومعه وفد كنسي، مقر محافظة الأقصر، حيث قدموا التهنئة للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل التهنئة لمحافظ القليوبية بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نيافته على رأس وفد كنسي من القطاع الرعوي، لمقر محافظة القليوبية، حيث قدموا التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

كما زار نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومعه وفد كنسي، مقر محافظة الشرقية، حيث قدموا التهنئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وزار نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر ووفد كنسي، مقر محافظة القليوبية، حيث قدموا التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بدوره، قدم نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نيافته على رأس وفد كنسي من الإيبارشية، لمقر محافظة بورسعيد، حيث قدموا التهنئة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

عيد الأضحى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مواعيد صلاة عيد الأضحى الأقصر مصطفى ألهم

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