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الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى قيس سعيد بمناسبة عيد الأضحى

01:28 م الإثنين 19 يوليه 2021
الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى قيس سعيد بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي تونس قيس سعيد عيد الأضحى

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