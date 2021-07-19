الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى قيس سعيد بمناسبة عيد الأضحى
01:28 م الإثنين 19 يوليه 2021
كتب - محمد سامي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.
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