البابا تواضروس يهنئ مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى

كتب- مينا غالي:

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، برقية للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه.