حدث ليلا| تطورات أزمة سد النهضة.. وقرار عاجل من قناة الأهلي بعد الإساءة لنادي الزمالك

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-أستاذ موارد مائية: الفيضان يعبر سد النهضة خلال يومين والمياه تصل مصر أغسطس

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا لم تستطع تحقيق أهدافها بملء 13.5 مليار متر مكعب مياه في التخزين الثاني لسد النهضة وإنها قامت فقط بملء 3 مليار متر مكعب.

للتفاصيل اضغط الرابط

-برلماني: مصر ستكون من أهم الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط خلال سنوات قليلة

قال النائب إمام منصور، إن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل المبادرات الرئاسية الكبرى؛ وأهمها "حياة كريمة" .

للتفاصيل اضغط الرابط

-سد النهضة| ما فرص مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات بعد خطوة مجلس الأمن؟

تشهد أزمة سد النهضة عددًا من التحركات الأفريقية؛ من دول الكونغو وجنوب السودان، إضافة إلى دولتَي المصب مصر والسودان، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه مصير المفاوضات؛ لحل الأزمة بكل الطرق السلمية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-سد النهضة| خبيران: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني: خزنت 7 مليارات م3 فقط

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن إثيوبيا فشلت في الملء الثاني لسد النهضة، معلقًا على الأمر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك".

للتفاصيل اضغط الرابط

-برلماني يحذر من التهاون في تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" في المصايف خلال العيد

حذَّر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال فترة العيد؛ لا سيما في المصايف وأماكن التجمعات، سواء من جانب المواطنين أو أجهزة الدولة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-المصريون في أمريكا ينظمون وقفة احتجاجية أمام البعثة الإثيوبية بنيويورك

أعلنت وزارة الهجرة، أن عدد من المصريين المقيمين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، نطموا وقفة أمام البعثة الإثيوبية هناك تضامنًا مع مصر، ودعمًا ومساندة لحقوقها في مياه النيل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرئيس السيسي يتلقى تهنئة بعيد الأضحى من الشيخ محمد بن زايد

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"النقل" تكشف حقيقة تكريم كمساري واقعة قطار منوف

وأكدت الوزاره في بيان لها اليوم الأحد، أن الفريق مهندس كامل الوزير كرّم عددًا من قائدي القطارات والعاملين في الهيئة من الطوائف المختلفة ليس من بينهم كمساري قطار منوف، نظير التزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، كما أنهم حافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

للتفاصيل اضغط الرابط

-نقل الكهرباء: إطلاق التيار في 3 محطات محولات مختلفة الجهود خلال إجازة العيد

أعلنت وزارة الكهرباء، تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء بهدف استيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-التمويل العقاري| هل يحق لمحدودي الدخل الحصول على شقة خارج مشروعات الإسكان؟

منذ أن أعلن البنك المركزي المصري رسميا عن شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، يتساءل المواطنون من فئة محدودي الدخل: هل يمكن التقديم خارج مشروعات وزارة الإسكان، أم أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يطرحه صندوق الإسكان هو الخيار الوحيد؟

للتفاصيل اضغط الرابط

-طفرة غير مسبوقة.. رئيس الوزراء يشيد بدعم القيادة السياسية للتعليم الجامعي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، جامعة العلمين الدولية، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-طقس العيد.. 5 ظواهر مسيطرة.. وفرص أمطار على 3 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الفترة من الاثنين 19 يوليو إلى السبت 24 يوليو 2021.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تعليق لا يليق.. قرار عاجل من قناة الأهلي بعد الإساءة لنادي الزمالك

تقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النادي الأهلي، باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة لمجلس إدارة الأهلي بعد فوزه بلقبه الأفريقي العاشر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-خبير مائي: فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة لهذه الأسباب

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا تفشل في التخزين الثاني لسد النهضة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"مفيش زيها في الكون".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو من الطابق الـ44 لأبراج العلمين

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، فيديو من أعلى أبراج مدينة العلمين الجديدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الإفتاء تستعرض إنجازات الأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم على مدار 6 سنوات.. فيديو

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو جراف يوضح جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية على مدار 6 سنوات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"سنفرض هيبة الدولة".. وزير النقل: لن نسمح بأي تعديات على أملاك الدولة

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مطار القاهرة يستقبل رحلة خاصة ليبية على متنها 140 مصريًا عالقًا بينهم 17 طفلًا

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد الرحلة رقم UZ132 التابعة لطيران البراق الليبي قادمة من مطار معيتيقة تحمل 140 مرحلًا مصريًا، وتم تخصيص بوبات بمبنى الركاب رقم 1 لاستقبال المرحلين.

للتفاصيل اضغط الرابط

-التمويل العقاري| هل يحق لمحدودي الدخل الحصول على شقة خارج مشروعات الإسكان؟

منذ أن أعلن البنك المركزي المصري رسميا عن شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، يتساءل المواطنون من فئة محدودي الدخل: هل يمكن التقديم خارج مشروعات وزارة الإسكان، أم أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يطرحه صندوق الإسكان هو الخيار الوحيد؟

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء: تصور العلمين الجديدة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، بينهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-برنامج خبيث من تطوير شركة إسرائيلية استخدم للتجسس على صحفيين وسياسيين

استُهدف نشطاء وصحفيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته شركة إسرائيلية، وفق تقارير نشرت الأحد، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.

للتفاصيل اضغط الرابط

-العراق: مظاهرات في بغداد والناصرية للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب

تظاهر مئات العراقيين الأحد في العاصمة بغداد داعين إلى "إنهاء الإفلات من العقاب" في البلاد، التي شهدت قتل وخطف عشرات المعارضين والناشطين منذ احتجاجات 2019. كما نظمت مظاهرة أخرى في الناصرية تمت الدعوة إليها من خلال حملة على الإنترنت أطلقها ناشطون مغتربون ومقيمون. وشهدت باريس ولندن وهلسنكي تجمعات احتجاجية صغيرة مماثلة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ولي العهد السعودي يوجه بصرف 3.7 مليون ريال عطاءً غير مشروط ضمن مبادرة "سند الزواج"

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3 ملايين و740 ألف ريال سعودي، إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة (سند الزواج)، وذلك حرصًا على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج "سند محمد بن سلمان".

للتفاصيل اضغط الرابط

-العاهل الأردني: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-المرشح لخلافة ميركل يعرب عن أسفه لضحكه خلال زيارة لمناطق منكوبة بالفيضانات

تصدر محكمة في اليابان غدا الاثنين حكمها على أمريكيين اثنين، هما أب ونجله قاما بتهريب كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، من محاكمة في اليابان عام 2019 في صندوق آلات موسيقية كبير .

للتفاصيل اضغط الرابط

-الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب بسبب قضية الصحراء الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأحد عن استدعاء سفيرها لدى الرباط "فورا للتشاور"، على خلفية إعلان سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال لأول مرة دعم "حركة استقلال منطقة القبائل"، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية. ولم تستبعد الوزارة في بيانها " اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده القضية" ما يؤشر عن أزمة دبلوماسية محتملة بين البلدين الجارين.

للتفاصيل اضغط الرابط

