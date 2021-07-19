​​ينطلق نهاية العام.. 10 معلومات عن تطبيق تحديث بيانات المنشآت السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية، الغرف الخمس، بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية لكل غرفة على وجه السرعة؛ تنفيذًا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

يأتي ذلك استعدادًا لإطلاق الاتحاد تطبيق "أبليكيشن" إلكتروني جديد عبر أجهزة التليفونات المحمولة؛ للتسهيل على المسافرين أو الزائرين.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن التطبيق، وفقًا للاتحاد، على النحو التالي:

1- ينطلق قبل نهاية 2021 عبر أجهزة التليفونات الآي فون والأندرويد، بعدة لغات من خلال كل متاجر التطبيقات، "جوجل بلاي" و"آب ستور".

2- مصمم لتحسين تجربة السفر للوافدين والزائرين والمقيمين، مع زيادة وضوح الرؤية عن الوجهة وتحقيق العائد المرجو منه.

3- يوفر بيانات الفنادق والمطاعم وأنشطة السياحة والطيران من شركات محلية كمنصة الحجز الفوري الإلكترونية؛ ليستطيع العميل والسائح تقييم الشركات والتواصل معها مباشرة والدفع إلكترونيًّا.

4- يُسخر التكنولوجيا للمساهمة في تنشيط السياحة وزيادة عائداتها؛ حيث يضم العديد من الأماكن والمحتوى التحريري الذي يرغب السائح فيه.

5- التطبيق بمثابة دليل للمناطق المثيرة للاهتمام مع الصور وساعات العمل والأسعار ومعلومات الاتصال وروابط الحجز.

6- يضم آراء المسافرين ودرجات التقييم والرحلات المقترحة بواسطة الهيئات السياحية ورحلات يومية شخصية بناءً على تفضيلات الزوار وجدول زمني للمناسبات.

7- يضم التطبيق خرائط دون اتصال بالإنترنت وتوجيه ملاحي بناءً على الموقع؛ ما يمكن مشاركتها لخلق وسيلة متطورة وحديثة لعرض الرحلات السياحية في مصر حول العالم.

8- إحدى بوابات الدفع المحلية بالتعاون مع بعض البنوك المصرية على غرار التطبيقات الأجنبية تقبل الدفع عن طريق بوابات دفع وبنوك خارجية؛ لتوفير أكثر للعميل أو السائح.

9- يساعد التطبيق المسافر على عمل خطة مميزة للسفر وإنشاء جدول سياحي للمكان الذي يود السفر إليه.

10- يوفر للمسافر اختيار المعالم السياحية والترفيهية المختلفة في المدينة واختيار أفضل المطاعم والفنادق.