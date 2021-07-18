الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة 39 درجة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بداية من الغد تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف على معظم الأنحاء لتسجل القاهرة 37 درجة وليسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.