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الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم

11:31 م الأحد 18 يوليه 2021
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم

الأرصاد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة 39 درجة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بداية من الغد تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف على معظم الأنحاء لتسجل القاهرة 37 درجة وليسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.

الأرصاد درجات الحرارة محطة أرصاد القاهرة الطقس

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