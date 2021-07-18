المصريون في أمريكا ينظمون وقفة احتجاجية أمام البعثة الإثيوبية بنيويورك
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كتب– أسامة علي:
أعلنت وزارة الهجرة، أن عدد من المصريين المقيمين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، نطموا وقفة أمام البعثة الإثيوبية هناك تضامنًا مع مصر، ودعمًا ومساندة لحقوقها في مياه النيل.
وأشادت وزارة الهجرة، بأبناء مصر في الخارج، قائلة: "أبناء مصر بالخارج دائمًا خير سند لوطنهم في كل وقت مهما بعدت المسافات".
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