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المصريون في أمريكا ينظمون وقفة احتجاجية أمام البعثة الإثيوبية بنيويورك

10:39 م الأحد 18 يوليه 2021
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كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة، أن عدد من المصريين المقيمين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، نطموا وقفة أمام البعثة الإثيوبية هناك تضامنًا مع مصر، ودعمًا ومساندة لحقوقها في مياه النيل.

وأشادت وزارة الهجرة، بأبناء مصر في الخارج، قائلة: "أبناء مصر بالخارج دائمًا خير سند لوطنهم في كل وقت مهما بعدت المسافات".

نيويورك وزارة الهجرة أمريكا إثيوبيا

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