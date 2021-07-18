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الزراعة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم تغطي المحافظات بهذه الأسعار

07:32 م الأحد 18 يوليه 2021
الزراعة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم تغطي المحافظات بهذه الأسعار

اللحوم

كتب– أسامة علي:

قال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية والطازجة على المنافذ الثابتة والمتحركة، بكميات تكفي المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف فتيح في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن الأسعار تتراوح ما بين 105 جنيهات للكيلو الطازج الكندوز، و110 للضاني، والكبدة بـ105 جنيهات، واللحم السوداني بـ85 جنيهًا، مؤكدًا أن كميات اللحوم التي يتم توفيرها تغطي جميع المحافظات بالسيارات المتنقلة بجانب خصم 25 % في أسعار اللحوم.

وأشار مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، إلى أنه منذ شهر يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم بجميع المنافذ بالمحافظات، لافتًا إلى أته سيتم ذبح الأضاحي بالمجان في مجازر الحكومية التابعة لوزارة الزراعة من 8 صباحًا إلى 8 مساء.​

اللحوم وزارة الزراعة الأضاحي عيد الاضحى

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