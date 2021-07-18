Masrawy logo white

رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

01:47 م الأحد 18 يوليه 2021
رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

حسين زين

كتب- مينا غالي:

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلًا: بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة العطاء المخلصة لبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها .

وهنَّأ زين أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن جهود الرئيس المخلصة وبقيادته الحكيمة والرشيدة وبتلاحم وتكاتف شعب مصر، سنعبر بعون الله كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونستكمل مسيرة البناء والتنمية في كل المجالات وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.​

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - طقس العيد.. 5 ظواهر مسيطرة.. وفرص أمطار على 3 مناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا