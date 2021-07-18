رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

كتب- مينا غالي:

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلًا: بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة العطاء المخلصة لبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها .

وهنَّأ زين أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن جهود الرئيس المخلصة وبقيادته الحكيمة والرشيدة وبتلاحم وتكاتف شعب مصر، سنعبر بعون الله كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونستكمل مسيرة البناء والتنمية في كل المجالات وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.​