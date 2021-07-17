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كل عام وأنتم بخير.. رئيس "الشيوخ" يهنئ السيسي بقدوم عيد الأضحى

04:53 م السبت 17 يوليه 2021
كل عام وأنتم بخير.. رئيس "الشيوخ" يهنئ السيسي بقدوم عيد الأضحى

عبد الوهاب عبد الرازق

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء نص البرقية كالتالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد..

يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام.

وينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنًا وعزيزاً في وطنه.

داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم.

وكل عام وأنتم بخير.

عبد الوهاب عبد الرازق السيسي عيد الأضحى مجلس الشيوخ

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