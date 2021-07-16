"قومي المرأة" يشكر الرئيس السيسي على مبادرة "حياة كريمة"

كتبت- نور العمروسي:

قال المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في يبان له، اليوم الجمعة، إنه يتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه التحية إلى المرأة المصرية في الخطاب الذي ألقاه على هامش احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، أمس الخميس.

وعبّرت مرسي عن بالغ فخرها بكلمات الرئيس السيسي، قائلة: "دعم الرئيس وإشادته الدائمة بالمرأة المصرية، وحرصه على إظهار هذا الدعم والتقدير خلال جميع خطاباته محليًا ودوليًا، وسام وشهادة عظيمة من زعيم وقائد عظيم في حق المرأة المصرية القوية الصبورة الشجاعة التي تعشق تراب الوطن".

كما عبّرت مرسي عن سعادتها بانطلاق هذه المبادرة الرئاسية التي ستساهم في تطوير الريف المصري والنهوض بأوضاعه، ما سوف ينعكس إيجاباً على وضع المرأة المصرية بهذه المناطق.

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