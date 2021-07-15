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بينها حدائق الأهرام.. الجيزة: إعادة توصيل المياه لـ 4 مناطق كبرى تدريجيا

03:11 م الخميس 15 يوليه 2021
بينها حدائق الأهرام.. الجيزة: إعادة توصيل المياه لـ 4 مناطق كبرى تدريجيا

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انتهت من إصلاح كسر خط 1000 مللي بمنطقة حدائق الأهرام وإعادة فتح المياه وسيتم وصول المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، الخميس، إلى إعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة بالانقطاع بحدائق الأهرام والرماية والاستثماري وإسكان الشباب.

شركة مياه الشرب الصرف الصحي الجيزة حدائق الأهرام المياه

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