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اليوم.. احتفالية كبرى لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور السيسي

06:00 ص الخميس 15 يوليه 2021
اليوم.. احتفالية كبرى لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنطلق اليوم الخميس، احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.
وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قري ومراكز المبادرة.
وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
وأطلق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مبادرة حيلة في كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

السيسي مبادرة حياة كريمة انطلاق المبادرة الرئاسية مصطفي مدبولي

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