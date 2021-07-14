وزيرة الصحة: "الصحة العالمية" تضع مصر في مستوى أقل بشأن خطر انتشار "كورونا"

كتب- محمد سامي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

واستهلت زايد عرضها بتناول الموقف الوبائي لانتشار الفيروس على مستوى العالم، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية قيَّمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم، وقسمته إلى 6 مستويات، تقع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء.

وتطرقت الوزيرة إلى خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه تم الدفع بـ2156 سيارة إسعاف موزعة بمحيط اللجان بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية بلجان الامتحانات، وأيضًا تفعيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشارت الوزيرة إلى الدراسة التي تم إجراؤها حول مدى تطابق تشخيص مرضى كورونا بالموجات فوق الصوتية مع التشخيص بالـCT؛ حيث أظهرت الدراسة أن 80% من الحالات يتطابق تشخيصها، وأن الموجات فوق الصوتية للرئة مع التشبع بالأكسجين تُعد أداة فعالة للغاية في اتخاذ القرار لإعطاء الأولوية لدخول المستشفى للمرضى بفيروس كورونا في أماكن الرعاية الصحية ذات الموارد المحدودة.

ونوهت وزيرة الصحة بالموقف الحالي لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك"، وتم إتمام إجراءات الإفراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، بينما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا.

وأضافت زايد أنه في مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس، فإنه جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ، والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس، وأنه سيتم قريبًا توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.

ولفتت الوزيرة إلى جهود حملات تطعيم الحصبة في مصر أثناء جائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية لجميع الجرعات الروتينية السبع وصلت إلى نسبة 95%؛ حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية السبعة شاملة طعم MMR (الحصبة + الحصبة الألماني + غدة النكاف) الذي يتم تطعيم الأطفال به مرتَين عند سن (12 شهراً + 18 شهراً).

واستعرضت زايد موقف إرسال المساعدات الطبية إلى كل من تونس، والسودان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي في البلدَين الشقيقَين، والمساعدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه تم إرسال 32 طنًّا من المساعدات الطبية إلى الأشقاء في تونس، وجار التجهيز لإرسال نحو 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها في أقرب وقت.

وتابعت وزيرة الصحة بأن المساعدات الطبية لجمهورية السودان الشقيق، شملت أجهزة طبية، وأدوية، وأسطوانات أكسجين، ولقاح فيروس كورونا.

واستطردت الوزيرة: في ما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي، تم تخصيص ٢٤ عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي، مضيفةً أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم (١٠٦) لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة، وأنه تم حتى الآن مناظرة 25 حالة، وجار بدء الحقن لـ8 حالات منها.

وذكرت الوزيرة أنه في ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة؛ وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي نحو 90 كرسيًّا بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألفًا- 200 ألف لتر.

وأوضحت الوزيرة في ما يخص المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، أنه تم البدء في تجميع عينات الدم بمستشفيات محافظة القاهرة؛ للبدء في تفعيل برنامج حديثي الولادة بالحضانات، لاكتشاف 19 مرضًا خاصًّا بالتمثيل الغذائي، على أن يتم تفعيل البرنامج بكل حضانات الجمهورية خلال الشهر الجاري.