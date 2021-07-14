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الرئيس السيسي يستقبل سعد الحريري ويؤكد دعم مصر لاستعادة الاستقرار في لبنان

12:43 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الرئيس السيسي يستقبل سعد الحريري ويؤكد دعم مصر لاستعادة الاستقرار في لبنان

الرئيس السيسي وسعد الحريري

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بـ"سعد الحريري" في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع اهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات الخلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سعد الحريري مصر لبنان عباس كامل سامح شكري

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