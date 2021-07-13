الحبس.. شريف مدكور يعلق على واقعة اعتداء كمسري قطار على راكب لعدم قدرته على دفع ثمن التذكرة

كتب- مينا غالي:

طالب الإعلامي شريف مدكور بضرورة حبس محصل القطار الذي قام بصفع أحد الركاب أمام ابنته لعدم قدرته على دفع ثمن تذكرة القطار.

وقال مدكور تعليقا على فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يعني ايه يضرب الراجل بالقلم ؟؟؟ ده لازم بتحبس.

وتضمن الفيديو الذي تم نشره رسالة موجهة في صورة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، حيث قال ناشر الفيديو: "عايزين حق هذه الطفلة التى رأت أبوها يصفع بالقلم أمامها بسبب أنه مش معاه حق التذكرة فى حين أن الركاب جميعاً تبرعوا بالدفع بدلا منه.. ولكن معالي المحصل المحترم مصمم على إذلال الأب أمام ابنته التى لن تنسى صورة الأب القدوة والمثل لها يصفع بالقلم.. من سيكون مسئولاً عن الحالة النفسية لهذه الزهرة البريئة والعقدة التى ستلازمها طوال عمرها.. هذه الواقعة تمت فى قطار القاهرة / طنطا وذلك فى محطة منوف وهو متجه إلى شبين الكوم يوم الاثنين الموافق 12/7/2021 الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة صباحا.. يجب محاسبته على الـ 15 دقيقة فترة توقف القطار بسبب إهدار المال العام وقبل ذلك يحاسب على عدم إنسانيته والضرر المعنوى لهذه الطفلة والزهرة البريئة".