التنمية المحلية تواصل إجراء المقابلات لاختيار 62 متقدمًا لوظائف قيادات المحليات

كتب- مصراوي:

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثالث على التوالي لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية؛ للعمل ضمن منظومة القيادات، والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي.

شارك في المقابلات الشخصية اليوم كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، إضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المقابلات الشخصية مستمرة حتى نهاية شهر يوليو الجاري، والأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة حرصوا في اليوم الثالث على التعرف من جميع المتقدمين على أفكارهم؛ لتطوير وتحسين الأداء وإجراءات تنفيذ ما قدموه من مقترحات خلال استيفاء أوراق المسابقة.

وقال اللواء محمود شعراوي إن جميع المتقدمين الذين سيتم إجراء مقابلات لهم اجتازوا عددًا من الاختبارات والامتحانات، منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها، والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها، وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفي.

وأكد "شعراوي"، حرص الوزارة لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات؛ لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت أعلنت عن مسابقة طبقًا للاعلان رقم 2 لسنة 2020؛ لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية، وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.