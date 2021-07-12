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ضبط نصف كيلو مشغولات ذهبية على جسد راكب قادم بمطار القاهرة

05:48 م الإثنين 12 يوليه 2021
ضبط نصف كيلو مشغولات ذهبية على جسد راكب قادم بمطار القاهرة

رجال الجمارك

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نصف كيلو من المشغولات الذهبية، أخفاها راكب على جسده فور وصوله من لبنان ، لتضليل رجال الجمارك وتهريب المضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الشرق الأوسط ، والقادمة من بيروت، استوقف محمد سمير مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة، لم يسفر تفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، ويدويًا بواسطة عماد سيد مأمور الجمرك وإشراف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول عن وجود شئ مخالف.

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بمناظرة جواز سفر الراكب، وتلاحظ له قصر مدد سفره وتردده، كلف كل من عماد حسين وخالد الديب مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، مما أسفر عن وجود ٢١ قطعة من المشغولات الذهبية بوزن يقارب ٤٢٠ جرام خبأهم الراكب على جسمه.

أمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​

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مطار القاهرة الدولي المشغولات الذهبية لبنان طائرة الشرق الأوسط بيروت

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