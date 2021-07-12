ضبط حالتي "تهكير" تابلت بامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة "علمي"

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط حالتي غش "تهكير" تابلت بامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

و قالت الوزارة في بيان لها، إنه رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتى غش عن طريق تهكير جهاز التابلت، ونشر الامتحان وهم:

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

والطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته جهاز محمول.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال العضو القانوني.​