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عربي الثانوية العامة.. كيف رد وزير التعليم على مطالب أولياء الأمور بإعادة الامتحان؟

05:00 م الأحد 11 يوليه 2021
عربي الثانوية العامة.. كيف رد وزير التعليم على مطالب أولياء الأمور بإعادة الامتحان؟

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة بإعادة امتحان اللغة العربية.

وتلقى وزير التربية والتعليم تعليقا من إحدى أولياء الأمور تطالب فيه بإعادة الامتحان، قائلة: "الامتحان تم تسريبه الساعة 6 صباحا على التليجرام، وجروبات لشاومينج".

وقال شوقي، ردا على هذا الكلام: "لم يحدث هذا، والامتحان المتداول مزور، متابعا: يجب أن تتبينوا قبل أن تصدقوا".

طارق شوقي وزير التعليم أولياء الأمور إعادة الامتحان الثانوية العامة

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