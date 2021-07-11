لإعادة العالقين.. زيادة الرحلات الجوية بين القاهرة ودبي

كتب- محمد عبيد:

شهد خط الطيران بين القاهرة ودبي زيادة في معدل التشغيل اليومي لرحلات مصر للطيران، وذلك بالتزامن مع عودة المصريين العالقين هناك، والذي كان من المقرر قضائهم فترة في الإمارات ثم التوجه للسعودية إلا أن القرارات السعودية بتعليق الرحلات مع 3 دول من ضمنهم الإمارات منعتهم من استكمال رحلتهم إلى هناك وتقرر إعادتهم إلى القاهرة مرة ثانية بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن تشغيل مصر للطيران زاد بمعدل الضعف، منذ بدء جسر عودة المصريين العالقين في دولة الإمارات، حيث أصبحت مصر للطيران تسير 7 رحلات يوميا بين القاهرة ودولة الإمارات، وذلك بمعدل 4 رحلات إلى دبي، ورحلتين لأبوظبي، ورحلة إلى الشارقة، بدلا من 4 رحلات في الأيام السابقة وفق معدل تشغيلها الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت أن هناك جسرًا جويًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى مصر، وذلك بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتيّ السياحة والطيران.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لتنسيق الجهود لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عن طريق الشركات السياحية لتغيير جهة السفر من دبي إلى السعودية لتتحول من دبي إلى القاهرة.

ووفقا لتقرير أعلنته غرفة عمليات وزارة الهجرة، أنه تم تسجيل 1595 مواطنًا عالقًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حجزوا مع الشركات السياحية المصرية، و403 مواطنيين حجزوا مع شركات طيران بمعرفتهم الشخصية، دون وساطة الشركات السياحية، ومجموعهم 1995 مواطنًا مصريًا عالقًا قام بالتسجيل لدى وزارة الهجرة.