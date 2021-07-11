حدث ليلاً| تعليق «التعليم» على امتحانات الثانوية العامة.. وأول صور لتوربينات سد النهضة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217756 حتى اليوم.

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"مجرد شائعة".. وزير التعليم معلقًا على سؤال جمع كلمة حليب" بامتحان الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك آراء متباينة حول امتحان الثانوية العامة اليوم، مشيرًا إلى أن الطالب المجتهد يراه مناسبًا، والأقل في المستوى يجده صعبًا للغاية.

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للمرة الأولى.. مصر تعرض صور التوربينات الموجودة في قلب سد إثيوبيا- فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، صور التوربينات الموجودة في سد النهضة الإثيوبي لأول مرة، والتي عرضت فض الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، في القناطر الخيرية بحضور الدكتور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للاطمئنان على مجهودات الدولة المصرية في ملف المياه.

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شكري: نتعامل بمسؤولية واتزان في ملف سد النهضة دون تهاون حقوق مصر المائية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وكافة أجهزة الدولة تولي هذا الملف اهتمام كبيرًا بالتنسيق فيما بينهم، مشيرًا إلى أن مصر لجأت للسنة الثانية على التوالي لمجلس الأمن لطرح قضية وجودية لتأكيد اختصاص مجلس الأمن باعتبارها قضية خاصة بالأمن والسلم الدوليين، وكذلك مسؤولية المجلس باعتباره يُمثل الدبلوماسية الوقائية.

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وزير الصحة البريطاني يحذر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

حذر وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد من ان قائمة انتظار خدمات هيئة الصحة الوطنية قد تقفز بشكل صاروخي لتصل إلى 13 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة مع تزايد المخاوف بشأن تضخم قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات التابعة للهيئة .

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كولومبيون معتقلون لتورطهم في مقتل رئيس هايتي: شركة في فلوريدا جندتنا

قال كولومبيون معتقلون بتهمة التورط في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس إن شركة أمنية في منطقة ميامي بالولايات المتحدة جندتهم للقيام بالعملية، في إشارة إلى أن التخطيط للاغتيال جرى من جنوب فلوريدا.

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بعد فوز حزبه بأغلبية المقاعد.. اتهامات لـ أبي أحمد بعدم نزاهة الانتخابات البرلمانية

أعلنت لجنة الانتخابات في إثيوبيا، فوز حزب الرخاء الحاكم، الذي ينتمي له رئيس الوزراء أبي أحمد، بالفوز بـ410 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية، من أصل 436 مقعدا، في انتخابات ينظر لها على أنها "غير نزيهة، وتم إجرائها في ظروف غير مناسبة".

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