Masrawy logo white

برلمانية تتقدم ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم بعد تداول امتحان العربي للثانوية العامة

02:42 م السبت 10 يوليه 2021
برلمانية تتقدم ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم بعد تداول امتحان العربي للثانوية العامة

سناء السعيد

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، ببيان عاجل موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، من تداول لأسئلة الامتحان.

وقالت النائبة سناء السعيد، في بيان، السبت، إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وصرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقه في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأدى صباح اليوم السبت طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، وتم تداول أسئلة وإجابات الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيا لها، إنه جرى ضبط الطالب المسئول عن التسريب، وإن ذلك تم من خلال الهاتف الشخصي للطالب.

وقررت الوزارة بحسب مصدر لمصراوي، التحقيق مع جميع أعضاء لجنة المراقبة المسئولة عن لجنة الطالب.​

لمتابعة كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2021 (اضغط هنا)

سناء السعيد مجلس النواب امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2021 طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الخبر التالى:

رئيس أساقفة الإسكندرية لـ"تواضروس": نتطلع للتعاون في خدمة الصم و"معًا من أجل مصر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالفيديو والصور- "امتحان العربي صعب أم سهل".. طلاب بالثانوية العامة يجيبون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا