برلمانية تتقدم ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم بعد تداول امتحان العربي للثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، ببيان عاجل موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، من تداول لأسئلة الامتحان.

وقالت النائبة سناء السعيد، في بيان، السبت، إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وصرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقه في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأدى صباح اليوم السبت طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، وتم تداول أسئلة وإجابات الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيا لها، إنه جرى ضبط الطالب المسئول عن التسريب، وإن ذلك تم من خلال الهاتف الشخصي للطالب.

وقررت الوزارة بحسب مصدر لمصراوي، التحقيق مع جميع أعضاء لجنة المراقبة المسئولة عن لجنة الطالب.​

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